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Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

В момент удара внутри находились жители, в том числе двое детей.

По предварительной информации, дети не пострадали, их состояние удовлетворительное.

Продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, в Камышевахе на Запорожье завершили поисковые работы: погибли 72 человека, еще четверо остаются пропавшими без вести.