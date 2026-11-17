Фото: Совет обороны Запорожской области

В ночь на 17 ноября и утром русские войска атаковали Запорожье. Под ударами оказались объекты промышленной инфраструктуры

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате ночного удара под завалами оказалась 51-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее и доставили в больницу. Состояние женщины стабильное.

Утром россияне снова нанесли удар по промышленной инфраструктуре города. Известно о двух раненых.

Экстренные службы обследуют места попадания. Последствия атак еще уточняются.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал Киев баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Повреждения получили Северный и Южный мосты.