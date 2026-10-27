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27 октября 2026, 15:30

Убытки на 3,9 млн грн из-за сжигания шин: в Киеве сообщили о подозрении директору

27 октября 2026, 15:30
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве директору предприятия по утилизации автомобильных шин сообщили о подозрении из-за загрязнения земель и злоупотребления служебными полномочиями

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным досудебного расследования, предприятие работало в Деснянском районе столицы. Оно не имело лицензии на соответствующую деятельность и разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В ходе осмотра территории специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа отобрали пробы почвы. Исследование выявило превышение содержания сульфатов в 4,8 раза.

Площадь загрязненного земельного участка превышает 1000 квадратных метров. По выводам инженерно-экологической экспертизы, в результате загрязнения земель сульфатами территориальной общине Киева нанесли ущерб на 3,9 млн грн.

Директору предприятия сообщили о подозрении в загрязнении земель и злоупотреблении служебными полномочиями.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.

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