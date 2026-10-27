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27 жовтня 2026, 15:30

Збитки на 3,9 млн грн через спалювання шин: у Києві повідомили про підозру директору

27 жовтня 2026, 15:30
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві директору підприємства з утилізації автомобільних шин повідомили про підозру через забруднення земель і зловживання службовими повноваженнями

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, підприємство працювало в Деснянському районі столиці. Воно не мало ліцензії на відповідну діяльність і дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Під час огляду території фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу відібрали проби ґрунту. Дослідження виявило перевищення вмісту сульфатів у 4,8 раза.

Площа забрудненої земельної ділянки перевищує 1000 квадратних метрів. За висновками інженерно-екологічної експертизи, внаслідок забруднення земель сульфатами територіальній громаді Києва завдали збитків на 3,9 млн грн.

Директору підприємства повідомили про підозру у забрудненні земель та зловживанні службовими повноваженнями.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.

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