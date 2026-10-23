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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1830 оккупантов, три бронемашины, 54 артиллерийские системы, одну РСЗО, одно средство ПВО, а также 447 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение 21 октября и в ночь на 22 октября Силы обороны Украины поразили станцию РЭС, пункты управления и склад оккупантов в Брянской области РФ, Запорожской и Луганской областях.