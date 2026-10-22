Фото: ОВА

В течение дня 22 октября российские войска более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре и Днепровском районе повреждены частные дома, а в Солонянской громаде произошел пожар.

На Никопольщине под ударом оказались Марганецкая, Покровская, Мировская, Томаковская и Красногригорьевская громады. Повреждены многоэтажки, частные дома, административное здание, спортивная школа, инфраструктура и автомобили. К сожалению, один человек погиб, а 51-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Криворожье оккупанты били по Зеленодольской и Апостоловской громадам.

В Синельниковском районе враг ударил по Раевской громаде – повреждены частные дома.

В Каменском районе в результате обстрела произошел пожар в Пятихатках.

Напомним, днем 22 октября российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области. Погибли два человека, еще 34 пострадали.