Фото: полиция

В четверг, 22 октября, около 13:00 российский реактивный беспилотник атаковал Сарненщину в Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Удар пришелся по частному дому. В момент атаки в доме находились 46-летняя женщина и ее две дочери в возрасте 15 и 16 лет. К счастью, они получили лишь легкие травмы и в госпитализации не нуждались.

Сам дом и забор получили повреждения.

Напомним, 22 октября российские войска нанесли удар по Житомирщине. "Шахед" попал в дом: пострадали девять человек, среди них дети.