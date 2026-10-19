09:36  19 октября
Во Львове возле стадиона "Динамо" поезд насмерть сбил девушку
10:35  19 октября
На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин
10:49  19 октября
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
UA | RU
UA | RU
19 октября 2026, 18:00

До полумиллиона в месяц: в Запорожье мошенники зарабатывали на фейковых ДТП

19 октября 2026, 18:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области жители обратились в полицию из-за мошеннических схем. Аферисты использовали разные методы

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Одна из жительниц области стала жертвой псевдобанкиров. Аферисты убедили ее перечислить им 208 тысяч гривен.

Другая женщина поверила в объявление о государственной помощи в размере 6,5 тысяч гривен. Она выполнила указания псевдооператора, из-за чего потеряла 7 тысяч гривен.

Еще дна жительница стала жертвой мошенничества из-за подозрительного звонка. Ее убедили, что ее дочь попала в ДТП. Женщина доверилась и перечислила злоумышленникам 20 тысяч гривен.

"По этим фактам открыты уголовные производства. Полицейские принимают меры по установлению злоумышленников. В настоящее время наложен арест на 99 000 гривен, еще 14 100 гривен уже возвращены потерпевшим", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
В Харькове задержан подозреваемый в убийстве военного ТЦК
19 октября 2026, 18:59
На подконтрольную Украине территорию вернули еще 11 детей из Херсона
19 октября 2026, 18:49
В Киеве мужчина из-за денег на спиртное ударил человека в супермаркете
19 октября 2026, 18:35
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
19 октября 2026, 18:30
Россияне атаковали место отдыха в Харьковской области: погибли женщины и дети
19 октября 2026, 18:30
Правительство ввело новую модель єОсели для молодежи
19 октября 2026, 17:59
Хайп на эротических фантазиях о российских оккупантах и украинских женщинах
19 октября 2026, 17:55
В Ровно иномарки влетели друг в друга на светофоре: в машинах были дети
19 октября 2026, 17:35
Киевское метро после обстрела: когда возобновят движение и что со станцией "Черниговская"
19 октября 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Все блоги »