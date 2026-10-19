До полумиллиона в месяц: в Запорожье мошенники зарабатывали на фейковых ДТП

Фото: Национальная полиция

В Запорожской области жители обратились в полицию из-за мошеннических схем. Аферисты использовали разные методы

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Одна из жительниц области стала жертвой псевдобанкиров. Аферисты убедили ее перечислить им 208 тысяч гривен.

Другая женщина поверила в объявление о государственной помощи в размере 6,5 тысяч гривен. Она выполнила указания псевдооператора, из-за чего потеряла 7 тысяч гривен.

Еще дна жительница стала жертвой мошенничества из-за подозрительного звонка. Ее убедили, что ее дочь попала в ДТП. Женщина доверилась и перечислила злоумышленникам 20 тысяч гривен.

"По этим фактам открыты уголовные производства. Полицейские принимают меры по установлению злоумышленников. В настоящее время наложен арест на 99 000 гривен, еще 14 100 гривен уже возвращены потерпевшим", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.