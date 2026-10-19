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19 октября 2026, 19:35

Украинские военные разнесли "на куски" российские склады

19 октября 2026, 19:35
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские защитники поделились свежим видео с фронта. На кадрах можно увидеть работу операторов дронов бригады "Сталевий кордон"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские военные успешно уничтожили 2 автомобиля, 2 квадроцикла, 2 склада, пусковую установку дронов, генератор и 3 антенны. Также известно о двух ликвидированных окупантов.

"Продолжаем выявлять и уничтожать враждебные цели и эффективно защищать украинскую границу", - говорят защитники.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.

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