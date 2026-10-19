Россияне атаковали место отдыха в Харьковской области: погибли женщины и дети

Фото: полиция Харьковской области

Российские военные атаковали беспилотником центральный парк Новой Водологи на Харьковщине, когда там находились многие люди, в частности семьи с детьми

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В результате удара погибли две женщины и младенец, который был в детской коляске. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них семеро детей.

На месте атаки работают экстренные службы. Пострадавшим оказываются к медицинской помощи, а территорию обследуют на наличие взрывоопасных предметов.

"До 15 человек возросло количество пострадавших в Новой Водолаге. 7 из них - это дети. Медики всем оказывают необходимую помощь. В частности, реанимационные бригады перевозят раненых в больницы Харькова", - сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Позже он уточнил, что до 6 человек возросло количество жертв российских обстрелов в Новой Нодолаге. Среди погибших – трое детей.



Напомним, что в Днепре утром 19 октября раздались взрывы. Теперь в местных каналах сообщают о повреждении моста.