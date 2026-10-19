09:36  19 октября
Во Львове возле стадиона "Динамо" поезд насмерть сбил девушку
10:35  19 октября
На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин
10:49  19 октября
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
UA | RU
UA | RU
19 октября 2026, 18:30

Россияне атаковали место отдыха в Харьковской области: погибли женщины и дети

19 октября 2026, 18:30
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

Российские военные атаковали беспилотником центральный парк Новой Водологи на Харьковщине, когда там находились многие люди, в частности семьи с детьми

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В результате удара погибли две женщины и младенец, который был в детской коляске. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них семеро детей.

На месте атаки работают экстренные службы. Пострадавшим оказываются к медицинской помощи, а территорию обследуют на наличие взрывоопасных предметов.

"До 15 человек возросло количество пострадавших в Новой Водолаге. 7 из них - это дети. Медики всем оказывают необходимую помощь. В частности, реанимационные бригады перевозят раненых в больницы Харькова", - сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Позже он уточнил, что до 6 человек возросло количество жертв российских обстрелов в Новой Нодолаге. Среди погибших – трое детей.

Напомним, что в Днепре утром 19 октября раздались взрывы. Теперь в местных каналах сообщают о повреждении моста.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погибшие дети россияне Харьковская область
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
В Харькове задержан подозреваемый в убийстве военного ТЦК
19 октября 2026, 18:59
На подконтрольную Украине территорию вернули еще 11 детей из Херсона
19 октября 2026, 18:49
В Киеве мужчина из-за денег на спиртное ударил человека в супермаркете
19 октября 2026, 18:35
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
19 октября 2026, 18:30
До полумиллиона в месяц: в Запорожье мошенники зарабатывали на фейковых ДТП
19 октября 2026, 18:00
Правительство ввело новую модель єОсели для молодежи
19 октября 2026, 17:59
Хайп на эротических фантазиях о российских оккупантах и украинских женщинах
19 октября 2026, 17:55
В Ровно иномарки влетели друг в друга на светофоре: в машинах были дети
19 октября 2026, 17:35
Киевское метро после обстрела: когда возобновят движение и что со станцией "Черниговская"
19 октября 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Все блоги »