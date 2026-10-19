На подконтрольную Украине территорию вернули еще 11 детей из Херсона

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Из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули еще 11 детей от одного года до 17 лет. Среди спасенных – девятилетний мальчик, семье которого угрожали сотрудники ФСБ после того, как ребенок нарисовал сине-желтый флаг

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

По его словам, среди возвращенных восемь мальчиков и три девочки. Дети испытали давление российских окупантов, угрозы и попытки навязать им российскую пропаганду.

В частности, девятилетнего мальчика в оккупационной школе привлекали к военной подготовке. После того, как он нарисовал сине-желтое знамя, сотрудники ФСБ начали угрожать его семье.

Еще один спасенный ребенок – 13-летняя Полина. Девочка пережила атаку российского боевого дрона у собственного дома. После этого она боялась даже выходить на улицу.

В настоящее время все возвращенные дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Александр Прокудин поблагодарил команду Save Ukraine за спасение детей, а также партнеров, приобщающихся к возвращению украинских детей в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

По данным Херсонской ОВА, с начала 2026 года из временно оккупированной части области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть уже 230 детей.

Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.