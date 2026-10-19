На подконтрольную Украине территорию вернули еще 11 детей из Херсона
Из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули еще 11 детей от одного года до 17 лет. Среди спасенных – девятилетний мальчик, семье которого угрожали сотрудники ФСБ после того, как ребенок нарисовал сине-желтый флаг
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .
По его словам, среди возвращенных восемь мальчиков и три девочки. Дети испытали давление российских окупантов, угрозы и попытки навязать им российскую пропаганду.
В частности, девятилетнего мальчика в оккупационной школе привлекали к военной подготовке. После того, как он нарисовал сине-желтое знамя, сотрудники ФСБ начали угрожать его семье.
Еще один спасенный ребенок – 13-летняя Полина. Девочка пережила атаку российского боевого дрона у собственного дома. После этого она боялась даже выходить на улицу.
В настоящее время все возвращенные дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.
Александр Прокудин поблагодарил команду Save Ukraine за спасение детей, а также партнеров, приобщающихся к возвращению украинских детей в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
По данным Херсонской ОВА, с начала 2026 года из временно оккупированной части области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть уже 230 детей.
Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.