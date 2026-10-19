В Ровно иномарки влетели друг в друга на светофоре: в машинах были дети

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 18 октября, около 16 часов на улице Кулика и Гудачека. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

38-летний водитель Renaulte Megane уехал на запрещенный сигнал светофора. Он не предпочел Renaulte Koleos, за рулем которого находился 44-летний местный житель. В результате автомобили столкнулись.

В Renaulte Megane пассажирами были 32-летняя жена водителя, а также трое детей: 11-ти, 9-ти и 1-го года. В Renaulte Koleos пассажирами были 43-летняя жена водителя и двое детей: 7-ми и 14-ти лет. К счастью, никто из них не пострадал.

"Правоохранители напоминают — дорога не прощает ошибок! Будьте внимательны и берегите себя и близких", - говорят в полиции.

Напомним, ранее вблизи поселка Магеров Львовского района столкнулись мотоцикл Alpha и автомобиль Volkswagen Sharan. В результате ДТП травмировался 75-летний мотоциклист, его госпитализировали.