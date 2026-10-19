Правительство ввело новую модель єОсели для молодежи

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Кабинет Министров Украины обновил условия государственной программы доступной ипотеки єОселя. Изменения предполагают отдельную модель кредитования для молодежи со ставками от 7% годовых, снижение процентов за рождение или усыновление детей, а также расширение возможностей выбора жилья

Соответствующее постановление одобрило правительство, передает RegioNews .

"Сегодняшние изменения расширяют кредитование для молодежи и предлагают дополнительные стимулы — снижение базовой ставки за каждого ребенка. Кроме того, документ осовременивает понятие имущественного поручителя, усиливает цифровизацию через Действие, упрощает финансовые требования к банкам-партнерам и внедряет другие важные изменения", — отметил заместитель министра экономики.

Отдельная модель кредитования для молодежи. Для новой категории заемщиков введут степенную базовую процентную ставку:

7% годовых - в течение первых трех лет кредитования;

10% годовых - с четвертого до десятого года;

12% годовых – начиная с одиннадцатого года.

Снижение ставки за рождение или усыновление детей. Для участников молодежной модели базовую ставку будут уменьшать на 2 процентных пункта за каждого ребенка, который родился или был усыновлен после получения ипотеки. Минимальная ставка будет составлять 0,1%.

Больше выбор жилья для молодых семей. Стоимость и площадь недвижимости, которую можно купить по молодежной модели, смогут превышать нормативные параметры до 40%.

Льготные условия для прифронтовых регионов. Возможность приобретения жилья, срок эксплуатации которого составляет 20 лет и больше, будет распространен на Николаевскую область.

Обновлены правила по имущественным поручителям. Имущественным поручителем будут определять третье лицо, которое не является должником по основному обязательству, но передает собственное имущество или имущественные права в залог или ипотеку. Им может быть член семьи кандидата или заемщика. Также уточнили понятие членов семьи внутри перемещенного лица, в пользу которого покупают жилье.

Изменения в проверке имущественного положения. Период проверки фактов отчуждения недвижимости за последние 36 месяцев будет отчисляться от даты заключения кредитного договора, а не от даты подачи заявления. По замыслу правительства это должно сделать невозможным злоупотребление при оформлении кредита.

Больше цифровых процедур из-за "Действия". Участники программы со статусом ВПЛ должны будут вносить сведения о родственниках и супругах в электронной форме через "Действие".

Программу єОселя реализуют Министерство экономики и окружающей среды Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Кредитование осуществляют банки-партнеры программы.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский анонсировал новые программы государственной поддержки украинцам. Речь идет о специальных доплатах для пенсионеров и получателей социальной помощи, а также о компенсации расходов на топливо.

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