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28 вересня 2026, 17:59

$10 тисяч за запрошення іноземцям: у Києві затримали директорку навчального центру

28 вересня 2026, 17:59
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві директорку Навчально-наукового центру міжнародної освіти одного з університетів затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними прокуратури, жінка мала посприяти в оформленні іноземцям запрошень на навчання в Україні

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури Києва директорці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, до директорки, яка відповідно до посадових обов’язків організовує та контролює набір іноземних громадян на навчання, звернувся представник п’ятьох громадян Таджикистану та Киргизстану.

Іноземці планували приїхати до України для вивчення української мови перед вступом до університету. Для законного в’їзду їм були потрібні запрошення від навчального закладу, де вони нібито мали навчатися. Надалі статус студента мав дозволити оформити документи на проживання в Україні.

Водночас, за версією слідства, насправді іноземці планували працювати в Україні, а навчання мало бути лише формальною підставою для офіційного в’їзду до країни.

Під час зустрічі представник іноземців передав директорці 10 тисяч доларів. За даними прокуратури, 8 тисяч доларів із цієї суми призначалися за погодження в’їзду з боку одного з державних органів, ще 2 тисячі — за заповнення та оформлення документів для проходження мовних курсів.

Директорку Навчально-наукового центру міжнародної освіти затримали 23 вересня 2026 року в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошей.

Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

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