После удара РФ по Харьковской области в больнице умер 13-летний мальчик: его мать также погибла

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Умер 13-летний Александр Цяцька, получивший тяжелые ожоги в результате российского удара по селу Екатериновка Харьковской области 21 сентября

О смерти мальчика сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, врачи боролись за жизнь Александра, однако спасти его не удалось. Мальчик получил ожоги около 60% тела, из которых 20% были критически глубокими.

"Ушел из жизни Александр Цяцька. Лозовская община снова склоняет голову в глубокой скорби", – сообщил Зеленский.

Напомним, 21 сентября российские войска ударили беспилотником по частному дому в селе Екатериновка Лозовской общины Харьковской области. В результате атаки погибла мать мальчика. 13-летний Александр с тяжелыми ожогами был госпитализирован.