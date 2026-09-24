У Києві п'яний молодик заліз у припаркований Renault і попався поліції

Фото: патрульна поліція Києва

У Дарницькому районі Києва патрульні затримали чоловіка, який, за повідомленням заявниці, розбив скло припаркованого автомобіля Renault та проник до салону

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

На лінію 112 звернулася власниця автівки та повідомила про невідомого чоловіка, який заліз у її автомобіль. Інспектори оперативно прибули на місце та виявили громадянина всередині машини.

За даними патрульних, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння та не зміг пояснити причину свого перебування в автомобілі.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності житла або іншого володіння особи.

Нагадаємо, що на Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 39-річного жителя Вараського району, якого обвинувачують у серії майнових злочинів.