У Києві п'яний молодик заліз у припаркований Renault і попався поліції
У Дарницькому районі Києва патрульні затримали чоловіка, який, за повідомленням заявниці, розбив скло припаркованого автомобіля Renault та проник до салону
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
На лінію 112 звернулася власниця автівки та повідомила про невідомого чоловіка, який заліз у її автомобіль. Інспектори оперативно прибули на місце та виявили громадянина всередині машини.
За даними патрульних, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння та не зміг пояснити причину свого перебування в автомобілі.
На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.
За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності житла або іншого володіння особи.
Нагадаємо, що на Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 39-річного жителя Вараського району, якого обвинувачують у серії майнових злочинів.