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24 июля 2026, 16:20

Воровство, проникновение и почти 35 тысяч убытков: в Ровенской области будут судить серийного вора

24 июля 2026, 16:20
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Фото иллюстративное
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В Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 39-летнего жителя Варасского района, обвиняемого в серии имущественных преступлений

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина нанес потерпевшим ущерб почти на 35 тысяч гривен. Обвинительный акт уже направили в суд.

По информации полиции, в декабре прошлого года житель села Сопачев, повредив дверные замки, проник в дом 47-летней женщины и угнал мобильный телефон, а также золотые и серебряные украшения.

Через несколько дней он, разбив окно, проник в дом 50-летнего односельчанина, откуда похитил 20 тысяч гривен. Впоследствии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, аналогичным способом проник в местный магазин и похитил деньги и товары.

Еще через месяц, по данным правоохранителей, фигурант похитил алкоголь и хозяйственные товары из дома 44-летней женщины.

Кроме того, следствие установило, что мужчина еще трижды незаконно проникал в дома других односельчан без намерения похитить — лишь для того, чтобы провести там время.

Следователи сообщили 39-летнему мужчине о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.

В полиции отметили, что отягчающими наказание обстоятельствами являются рецидив преступлений и совершение уголовных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. В то же время смягчающими обстоятельствами следствие считает искреннее раскаяние обвиняемого и его активное содействие раскрытию преступлений.

Напомним, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой, по данным следствия, входили 13 человек, в том числе местный уголовный авторитет.

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