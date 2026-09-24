Верховний Суд залишив у силі стягнення 1,1 млрд грн за реконструкцію Шулявського шляхопроводу

Фото: Київська міська прокуратура

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, за якими до бюджету мають стягнути понад 1,1 млрд грн, сплачених за реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці в Києві

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Йдеться про реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах Києва, відому як реконструкція Шулявського шляхопроводу.

У 2018 році за кошти столичного бюджету провели відкриті торги на закупівлю відповідних робіт. Переможцем визначили приватне товариство, з яким КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" уклало договір на 598,5 млн грн.

Згодом сторони укладали додаткові угоди, якими продовжували строк виконання робіт, а їхня вартість зросла майже вдвічі. На початок 2024 року приватне товариство вже отримало за виконані роботи понад 1,1 млрд грн.

Водночас Антимонопольний комітет України встановив, що переможець торгів та інша комерційна компанія, яка брала участь у тендері, вчинили антиконкурентні узгоджені дії. За висновком АМКУ, це призвело до спотворення результатів торгів.

Після цього Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва в інтересах держави. Прокурори просили визнати недійсними рішення тендерного комітету та договір підряду як такі, що суперечать інтересам держави та суспільства, а також стягнути дохід держави понад 1,1 млрд грн, сплачених за договором.

Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін.

22 вересня 2026 року Верховний Суд також залишив судові рішення без змін, відхиливши касаційну скаргу відповідача та погодившись із доводами прокурора.

Таким чином, рішення про стягнення понад 1,1 млрд грн до бюджету набуло чинності.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці, він розповів, що звернувся з заявою до поліції.