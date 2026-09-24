11:43  24 вересня
У Львові на перехресті зіткнулися дві автівки та автобус: є постраждалі
08:24  24 вересня
На Чернігівщині розшукують 3-річного хлопчика, який зник у полі
08:13  24 вересня
Бойова частина Іскандера впала у дворі Києва, але не здетонувала
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2026, 16:53

Верховний Суд залишив у силі стягнення 1,1 млрд грн за реконструкцію Шулявського шляхопроводу

24 вересня 2026, 16:53
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, за якими до бюджету мають стягнути понад 1,1 млрд грн, сплачених за реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці в Києві

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах Києва, відому як реконструкція Шулявського шляхопроводу.

У 2018 році за кошти столичного бюджету провели відкриті торги на закупівлю відповідних робіт. Переможцем визначили приватне товариство, з яким КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" уклало договір на 598,5 млн грн.

Згодом сторони укладали додаткові угоди, якими продовжували строк виконання робіт, а їхня вартість зросла майже вдвічі. На початок 2024 року приватне товариство вже отримало за виконані роботи понад 1,1 млрд грн.

Водночас Антимонопольний комітет України встановив, що переможець торгів та інша комерційна компанія, яка брала участь у тендері, вчинили антиконкурентні узгоджені дії. За висновком АМКУ, це призвело до спотворення результатів торгів.

Після цього Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва в інтересах держави. Прокурори просили визнати недійсними рішення тендерного комітету та договір підряду як такі, що суперечать інтересам держави та суспільства, а також стягнути дохід держави понад 1,1 млрд грн, сплачених за договором.

Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін.

22 вересня 2026 року Верховний Суд також залишив судові рішення без змін, відхиливши касаційну скаргу відповідача та погодившись із доводами прокурора.

Таким чином, рішення про стягнення понад 1,1 млрд грн до бюджету набуло чинності.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці, він розповів, що звернувся з заявою до поліції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Верховний суд Шулявський міст реконструкція
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Києві п'яний молодик заліз у припаркований Renault і попався поліції
24 вересня 2026, 18:56
На Буковині чоловік віддав гроші шахраям, сподіваючись на інвестиції
24 вересня 2026, 18:55
Два ворожі безпілотники з бойовими частинами знищили на Рівненщині
24 вересня 2026, 18:44
На Житомирщині прямо в електричці пасажира вдарили ножем у груди
24 вересня 2026, 18:40
На Херсонщині підозрюють мешканку Каланчака в організації незаконних виборів президента РФ
24 вересня 2026, 18:35
Жителі Запоріжжя можуть бачити у траві невідомі предмети: що це таке
24 вересня 2026, 18:15
Постачали продукцію до РФ і сплачували "податки" окупантам: на Волині затримали учасницю групи
24 вересня 2026, 17:55
У Дніпрі взяли під варту майора ТЦК через хабарі за переведення до тилу
24 вересня 2026, 17:50
Вимагали до $5 тисяч і погрожували вбивством: на Рівненщині учасник групи отримав 9 років
24 вересня 2026, 17:33
У Львові посеред вулиці жінка била маленького сина
24 вересня 2026, 17:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »