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Наразі відомо про трьох постраждалих через ворожі атаки на столицю вранці 23 вересня

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані", – йдеться у повідомленні.

Також мер повідомив, що у Голосіївському районі БпЛА впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, зранку в Києві через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках. Окрім того, повідомлялося про падінння уламків та пожежу в двох районах столиці.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах міста.