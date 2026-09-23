Ранкова атака на Київ: двоє з постраждалих – у тяжкому стані
Наразі відомо про трьох постраждалих через ворожі атаки на столицю вранці 23 вересня
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані", – йдеться у повідомленні.
Також мер повідомив, що у Голосіївському районі БпЛА впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо, зранку в Києві через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках. Окрім того, повідомлялося про падінння уламків та пожежу в двох районах столиці.
Внаслідок ворожих атак пошкоджені АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах міста.
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