Атака на Київ: у Голосіївському районі БпЛА влучив в АЗС
У середу, 23 вересня, в Голосіївському районі Києва внаслідок влучання безпілотника пошкоджено автозаправну станцію
Про це повідомили у КМВА, передає RegioNews.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про приліт по АЗС у Голосіївському районі столиці.
Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.
Згодом у КМВА додали, що в Дарницькому районі також пошкоджено АЗС внаслідок ворожої атаки. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
Нагадаємо, зранку в Києві через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках. Окрім того,повідомлялося про падінння уламків та пожежу в двох районах столиці.
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