У Києві чоловіки заради наркотиків робили підпали на Укрзалізниці

Фото: СБУ

У Києві викрили двох агентів РФ. Виявилось, що вони на замовлення росіян підпалювали релейні шафи Укрзалізниці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, росіяни завербували двох наркозалежних киян. Один із них раніше вже відбував покарання за зберігання заборонених речовин. Їх завербували, коли вони шукали "легкі гроші" в соціальних мережах.

Зловмисники отримали інструкцію від куратора з РФ на придбання легкозаймистої суміші для знищення релейної шафи. Потім вони зламали захисний корпус енергообладнання та підпалили його зсередини. "Результат" вони обидва знімали на камери, щоб відправити росіянам "звіт".

Суд призначив одному з них покарання у вигляді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна, а іншого, врахувавши співпрацю зі слідством, засудив до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що на Сумщині затримали підпалювача військових автомобілів. За даними слідства, через один із месенджерів він отримав пропозицію заробітку за підпали транспортних засобів, які використовувалися Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями.