Поджигал военные автомобили по заказу врага: в Сумской области задержали поджигателя

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По данным следствия, через один из мессенджеров он получил предложение заработка за поджоги транспортных средств, которые использовались Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

В течение июня фигурант поджег три автомобиля в областном центре.

Для этого готовил легковоспламеняющееся вещество, которым ночью обливал транспортные средства и поджигал их.

Правоохранители установили его причастность к трем эпизодам и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Полтавском районе вынесли приговор несовершеннолетнему уроженцу Днепропетровской области, который по указанию куратора из мессенджера Telegram поджег автомобиль Hyundai Tucson.