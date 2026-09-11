Ночной удар по Киеву: дрон попал в многоэтажку, восемь пострадавших
Этой ночью российские войска продолжили атаковать беспилотниками Киев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.
В Днепровском районе в результате попадания вражеского БпЛА поврежден девятиэтажный дом – там произошел пожар, охвативший фасад с 1 по 5 этажа и квартиру на втором этаже.
В результате атаки пострадали восемь человек. Двое из них – 64-летний мужчина и 57-летняя женщина – госпитализированы с ожогами тела. Еще одна 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Пятерым другим пострадавшим медики оказали помощь на месте без госпитализации.
Кроме того, в Оболонском районе вспыхнул пожар в одноэтажном складском здании. Спасатели ликвидировали пожар в 23:53, обошлось без пострадавших.
Очевидно, речь идет о пожаре на складе компании Secur.
Напомним, почти весь день 10 сентября Киевская область находилась под атакой российских ударных дронов. В Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар на складе.