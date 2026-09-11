Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

У Дніпровському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджений дев’ятиповерховий будинок – там сталася пожежа, яка охопила фасад з 1 по 5 поверхи та квартиру на другому поверсі.

Внаслідок атаки постраждали вісім людей. Двох із них – 64-річного чоловіка та 57-річну жінку – госпіталізували з опіками тіла. Ще одна 23-річна дівчина дістала осколкове поранення. П'ятьом іншим постраждалим медики надали допомогу на місці без госпіталізації.

Крім того, в Оболонському районі спалахнула пожежа в одноповерховій складській будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння о 23:53, обійшлося без постраждалих.

Вочевидь, йдеться про пожежу на складі компанії Secur.

Нагадаємо, майже весь день 10 вересня Київська область перебувала під атакою російських ударних дронів. У Бучанському районі спалахнула масштабна пожежа на складі.