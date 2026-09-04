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04 вересня 2026, 19:47

У СБУ прокоментували ворожий удар по Центральному управлінню та пообіцяли болючу відповідь

04 вересня 2026, 19:47
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Фото: Українська правда
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Російські військові сьогодні 4 вересня завдали удару по будівлі Центрального управління Служби безпеки України. За даними пресслужби СБУ, російський дрон цілеспрямовано скерували в кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

У СБУ заявили, що Поклад не постраждав.

"Сьогодні ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли — очільник СБУ не зазнав ушкоджень", — повідомили у пресслужбі СБУ.

Там також зазначили, що пошкоджену будівлю відновлять.

"Що стосується пошкодженої будівлі — вона обовʼязково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари — ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", — заявили у СБУ.

Нагадаємо, ворожий безпілотник 4 вересня влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. За словами президента України, дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ.

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СБУ Київ УДАР дрон
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