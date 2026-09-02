В центре Киева попадание по зданию университета: есть пострадавшие

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В среду, 2 сентября, в центре Киева в результате российской атаки зафиксировано попадание по зданию одного из университетов, вспыхнул пожар

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

По предварительным данным, здание потерпело значительные разрушения. Также выбиты окна в других корпусах университета.

Сообщается о пострадавших. Их количество и состояние пока уточняются.

Напомним, в ночь на 2 сентября РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку на Украину . Оккупанты запустили по Украине баллистику, ракеты Х-59/69 и более 170 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 16 локациях, а также падение обломков сбитых на 4 локациях.