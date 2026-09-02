На Харьковщине женщину уволили из детского сада по Viber

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В Харьковской области работодатель уволил женщину через Viber. Женщина сочла это незаконным и обратилась в суд

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

С 2008 года женщина работала заведующей хозяйством в детском саду в Изюме. В апреле 2024 года ее уволили в связи с сокращением штата. Сам приказ был датирован 15 марта. В приказе отмечалось, что женщина была ознакомлена с документом через Viber.

Женщина сочла это незаконным. Она требовала, чтобы ее восстановили на работе и предоставили ей средний заработок за время вынужденного прогула. Это около 125 тысяч гривен.

Первые две инстанции ему отказали. Причиной стало то, что женщина обратилась в суд только через несколько месяцев, а по закону работник может обратиться в суд об увольнении в течение одного месяца. Однако Верховный суд с этим не согласился.

В Верховном Суде отметили, что ключевое значение имеет не просто то, пользовался ли работник Viber и получил ли там уведомление, а то, был ли этот способ обмена кадровыми документами должным образом согласован между сторонами. Во время военного состояния альтернативные способы коммуникации можно использовать, но только с согласия работодателя и работника.

Верховный Суд упразднил решение судов и направил дело на новое рассмотрение. Суды не выяснили, была ли договоренность между работницей и работодателем об обмене документами через Viber, а также можно ли считать сообщение в приложении надлежащим вручением приказа об увольнении.

Напомним, ранее прокурора Хмельницкой областной прокуратуры Антона Венделя уволили после скандала с аккаунтом на OnlyFans и интимными видео.