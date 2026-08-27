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27 серпня 2026, 17:59

У Києві чоловік отримав 4 роки тюрми за передачу наркотиків у суді

27 серпня 2026, 17:59
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві 44-річного чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі за незаконне придбання, зберігання та передачу наркотичних і сильнодійних лікарських засобів знайомому безпосередньо в залі суду

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори Дарницької окружної прокуратури довели, що киянин прийшов як вільний слухач на засідання Дарницького районного суду. Там розглядали справу його знайомого, якого обвинувачують у підпалі автомобілів військовослужбовців ЗСУ.

Із собою чоловік приніс пластикову баночку з таблетками та передав її арештованому. Той одразу почав ковтати пігулки.

Експертиза встановила, що передані таблетки містили метадон, димедрол та зопіклон. Обіг цих речовин обмежений законодавством.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні та передачі наркотичних засобів і сильнодійних лікарських засобів та призначив йому 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці викрили схему виробництва та продажу наркотиків. Затримали семеро людей.

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