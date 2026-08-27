У Києві чоловік отримав 4 роки тюрми за передачу наркотиків у суді

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 44-річного чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі за незаконне придбання, зберігання та передачу наркотичних і сильнодійних лікарських засобів знайомому безпосередньо в залі суду

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Прокурори Дарницької окружної прокуратури довели, що киянин прийшов як вільний слухач на засідання Дарницького районного суду. Там розглядали справу його знайомого, якого обвинувачують у підпалі автомобілів військовослужбовців ЗСУ.

Із собою чоловік приніс пластикову баночку з таблетками та передав її арештованому. Той одразу почав ковтати пігулки.

Експертиза встановила, що передані таблетки містили метадон, димедрол та зопіклон. Обіг цих речовин обмежений законодавством.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні та передачі наркотичних засобів і сильнодійних лікарських засобів та призначив йому 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці викрили схему виробництва та продажу наркотиків. Затримали семеро людей.