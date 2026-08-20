Фото: ГВА

В четверг, 20 августа, около 9:00 российские оккупанты нанесли удар беспилотником по работающему магазину в Славянске Донецкой области

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

В результате вражеского попадания в здании вспыхнул пожар. Известно, что в момент атаки в помещении магазина находились покупатели и персонал.

"На данный момент выясняем ситуацию относительно пострадавших", - отметил глава ГВА.

Напомним, утром 20 августа оккупанты нанесли удар по одному из рынков в Корабельном районе Херсона. Ранения получили пять человек.