Масована атака РФ на Київ: уже 15 загиблих, рятувальні роботи тривають

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко та КВМА, передає RegioNews.

Наразі рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи у Солом’янському районі столиці.

Фахівці демонтують перекриття багатоповерхового житлового будинку та аварійні конструкції пошкоджених будівель, розташованих поруч.

З місця удару вже вивезли 52 кубометри будівельного сміття.

Психологи ДСНС надали допомогу 98 людям.

Піротехнічні розрахунки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучили безпечні залишки ворожої ракети.

На місці також працюють кінологи ДСНС.

Нагадаємо, у Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки. Раніше повідомлялося про 13 загиблих та понад 40 постраждалих.

У Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".