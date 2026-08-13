У Києві СБУ викрила агента РФ, який намагався зривати вантажні перевезення до прифтонтових регіонів
СБУ викрили російського агента. Він робив підпали на замовлення росіян
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці росіяни завербували в столиці безробітного. Його знайшли, коли він шукав "швидкий заробіток" у соцмережах. Спочатку на замовлення росіян він підпалив релейну шафу сигнальної установки на одному із напрямків Укрзалізниці. Таким чином, росіяни сподівались порушити логістику вантажних перевезень, зокрема у прифронтові райони України.
Також зрадник спалив машину волонтера, який доставляв гуманітарну допомогу та допомагав евакуювати людей з зони бойових дій. Кожну диверсію він фіксував на камеру смартфону та надсилав фото та відео куратору з РФ.
Суд призначив покарання 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника у Миколаєві. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.