У Києві СБУ викрила агента РФ, який намагався зривати вантажні перевезення до прифтонтових регіонів

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці росіяни завербували в столиці безробітного. Його знайшли, коли він шукав "швидкий заробіток" у соцмережах. Спочатку на замовлення росіян він підпалив релейну шафу сигнальної установки на одному із напрямків Укрзалізниці. Таким чином, росіяни сподівались порушити логістику вантажних перевезень, зокрема у прифронтові райони України.

Також зрадник спалив машину волонтера, який доставляв гуманітарну допомогу та допомагав евакуювати людей з зони бойових дій. Кожну диверсію він фіксував на камеру смартфону та надсилав фото та відео куратору з РФ.

Суд призначив покарання 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника у Миколаєві. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.