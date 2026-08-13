Серйозна ДТП біля автостанції "Дачна": у Києві ускладнено рух транспорту на виїзд із міста
У столиці 13 серпня зафіксовано ускладнення дорожнього руху на проспекті Берестейському у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Аварія сталася неподалік автостанції "Дачна". Через ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку виїзду з Києва.
Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту, за можливості обирати альтернативні шляхи руху та бути уважними на ділянці дороги, де сталася аварія.
Інформація про обставини ДТП та можливі постраждалі наразі не уточнюється.
Нагадаємо, що Нагадаємо, 9 серпня близько 21:15 на Львівщині автомобіль врізався в рейсовий автобус. Серед трьох травмованих – дитина.
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