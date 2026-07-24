В Укрзализныце сообщили о подозрении эксчиновникам из-за огромной свалки в Харькове

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении бывшему начальнику и его заместителю одного из подразделений станции "Харьков-Пассажирский" АО "Укрзализныця"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, они отвечали за обращение с отходами, санитарное состояние территории и содержание земель железнодорожного узла. В течение февраля 2024 - января 2026 подозреваемые не обеспечили своевременный вывоз бытовых и строительных отходов и надлежащий контроль за состоянием земель.

В результате вблизи улицы Чеботарской в Харькове образовалась несанкционированная свалка площадью 2700 кв. м на земельном участке, который находится в постоянном пользовании АО "Укрзализныця".

По выводам комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы, государству нанесено почти 86 млн грн ущерба. Лабораторные исследования подтвердили ухудшение экологического состояния почв и создание опасности для окружающей среды.

Бывшим чиновникам инкриминирована служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия государственным интересам, а также загрязнение земель отходами вследствие нарушения специальных правил (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239 УК Украины).

Напомним, что во Львовской области чиновник Укрзализныци получил подозрение. Известно. что речь идет о вымогательстве и получении взятки.