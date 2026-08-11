У Києві сталася ДТП на вулиці Богатирській: рух транспорту ускладнений

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 11 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Богатирській, через що ускладнено рух транспорту у напрямку виїзду з міста

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту, за можливості обирати альтернативні шляхи та бути уважними на ділянці, де сталася аварія.

Інформація про обставини ДТП та можливих постраждалих наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що у Дубні на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 59-річний місцевий житель. За попередніми даними, чоловік перебігав проїзну частину у невстановленому місці.