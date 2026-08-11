У Києві ліквідували масштабний наркоканал: вилучено кокаїн та психотропи на 1,7 мільйона гривень

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка займалася незаконним збутом кокаїну та психотропних речовин у столиці та інших регіонах України. Під час обшуків вилучили наркотики та психотропи вартістю понад 1,7 млн грн за цінами чорного ринку

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, мешканець Києва створив злочинне угруповання, яке займалося незаконним придбанням, зберіганням та збутом кокаїну й психотропних речовин.

Слідчі встановили, що організатор отримував кокаїн із-за кордону та розподіляв його між учасниками групи для подальшого продажу. Спільники фасували заборонені речовини та реалізовували їх через спеціально створений Telegram-канал, за допомогою якого шукали клієнтів.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучил 2 кг кокаїну, 3000 пігулок екстазі, понад 1 кг МДМА, зіп-пакети, електронні ваги та інші предмети, що використовувалися для фасування і збуту наркотиків.

За оцінками слідства, вартість вилучених речовин на чорному ринку перевищує 1,7 мільйона гривень.

Організатору наркобізнесу та двом учасникам групи, які безпосередньо займалися реалізацією психотропів, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут наркотичних і психотропних речовин, вчинене організованою групою.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру ще семи особам, які не входили до складу організованої групи, але, за даними слідства, також були залучені до наркобізнесу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські затримали 35-річну мешканку міста, яку підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та підготовці до збуту психотропних речовин. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.