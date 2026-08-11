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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в пяти регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"Везде, где это позволяют условия безопасности, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей", – говорится в сообщении.

Самой сложной остается ситуация в Одесской области, где до сих пор продолжаются восстановительные работы. После массированного обстрела региона энергетикам уже удалось вернуть свет большинству потребителей. Впрочем, чтобы предотвратить аварии из-за перегрузки оборудования, специалисты вынуждены применять сетевые ограничения. Все отключения будут отменены сразу после окончательного завершения ремонтов.

Отмечается, что использование ограничений 7 августа не прогнозируется. Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 11 августа РФ атаковала Запорожье и Киев противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также атаковала Украину 120 ударными БПЛА разного типа.