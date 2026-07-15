22:55  15 июля
Цены на бензин снова идут вверх: какие ценники на АЗС
22:15  15 июля
На Днепропетровщине колл-центры выманили у иностранцев более 200 миллионов
21:40  15 июля
Стоимость проезда в Киеве выросла: какие актуальные цены на метро и трамвай
UA | RU
UA | RU
15 июля 2026, 21:40

Стоимость проезда в Киеве выросла: какие актуальные цены на метро и трамвай

15 июля 2026, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве с 15 июля выросли цены на проезд в коммунальном транспорте. Стало известно, как можно сэкономить на этих расходах

Об этом сообщили 24 канал, передает RegioNews.

Киевляне могут покупать проездные билеты в месяц по-прежнему. Стоимость будет зависеть от количества поездок:

  • 1 – 9 поездок – 30 гривен за поездку;
  • 10 – 19 – 28,90 гривен;
  • 20 – 29 – 27,80 гривен;
  • 30 – 39 – 26,60 гривен;
  • 40 – 49 – 25,50 гривен;
  • 50 – 25 гривен.

Также можно купить месячный проездной билет. В расчете по такому сценарию стоимость одной поездки будет 23,3-23,6 гривны (одноразовая - с сегодняшнего дня 30 гривен). В месяц проездные теперь будут стоить так:

  • 46 поездок – 1088 гривен;
  • 62 поездки – 1 463 гривны;
  • 92 поездки – 2 156 гривен;
  • 124 поездки – 2888 гривен.

Можно также приобрести безлимитный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер – 3656 гривен вместо 4875 гривен.

Студенты все еще будут платить 50% стоимости месячного проезда. Учащиеся во время учебного года смогут ездить в коммунальном транспорте бесплатно, а во время каникул будут платить 25% цены.

Гости Киева могут приобрести безлимитные проездные:

  • на 24 часа – 375 гривен;
  • на 48 часов – 563 гривны;
  • на 72 часа – 750 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проезд в общественном наземном и подземном общественном транспорте с 15 июля обойдется в 30 гривен. При этом если покупать поездки в приложении "Киев Цифровой", цена будет меньше – от 28,90 грн (от 10 поездок) до 25 грн (при покупке 50 поездок).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
тарифы за коммуналку проезд Киев
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
"Парадный" КамАЗ сгорел в степях Запорожья: силы беспилотных систем уничтожили комплекс "Земледелие"
15 июля 2026, 22:57
Цены на бензин снова идут вверх: какие ценники на АЗС
15 июля 2026, 22:55
Муж из аннексированного Крыма перешел на сторону россиян и пошел воевать против Украины на Харьковщину
15 июля 2026, 22:35
Федоров официально уходит с должности министра обороны: что удалось изменить за время его каденции
15 июля 2026, 22:17
На Днепропетровщине колл-центры выманили у иностранцев более 200 миллионов
15 июля 2026, 22:15
Украина сможет производить Patriot уже в этом году – Зеленский
15 июля 2026, 21:55
Ротации в правительстве: стало известно, кто из министров сохранит портфели, а кто уйдет в отставку
15 июля 2026, 21:39
На Киевщине разоблачили схему "туров" для уклонистов за доллары
15 июля 2026, 21:25
Оккупанты нанесли удар по Краматорской общине, есть погибшие
15 июля 2026, 21:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Ярыш
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »