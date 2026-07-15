Стоимость проезда в Киеве выросла: какие актуальные цены на метро и трамвай
В Киеве с 15 июля выросли цены на проезд в коммунальном транспорте. Стало известно, как можно сэкономить на этих расходах
Об этом сообщили 24 канал, передает RegioNews.
Киевляне могут покупать проездные билеты в месяц по-прежнему. Стоимость будет зависеть от количества поездок:
- 1 – 9 поездок – 30 гривен за поездку;
- 10 – 19 – 28,90 гривен;
- 20 – 29 – 27,80 гривен;
- 30 – 39 – 26,60 гривен;
- 40 – 49 – 25,50 гривен;
- 50 – 25 гривен.
Также можно купить месячный проездной билет. В расчете по такому сценарию стоимость одной поездки будет 23,3-23,6 гривны (одноразовая - с сегодняшнего дня 30 гривен). В месяц проездные теперь будут стоить так:
- 46 поездок – 1088 гривен;
- 62 поездки – 1 463 гривны;
- 92 поездки – 2 156 гривен;
- 124 поездки – 2888 гривен.
Можно также приобрести безлимитный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер – 3656 гривен вместо 4875 гривен.
Студенты все еще будут платить 50% стоимости месячного проезда. Учащиеся во время учебного года смогут ездить в коммунальном транспорте бесплатно, а во время каникул будут платить 25% цены.
Гости Киева могут приобрести безлимитные проездные:
- на 24 часа – 375 гривен;
- на 48 часов – 563 гривны;
- на 72 часа – 750 гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проезд в общественном наземном и подземном общественном транспорте с 15 июля обойдется в 30 гривен. При этом если покупать поездки в приложении "Киев Цифровой", цена будет меньше – от 28,90 грн (от 10 поездок) до 25 грн (при покупке 50 поездок).