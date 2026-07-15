Стоимость проезда в Киеве выросла: какие актуальные цены на метро и трамвай

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В Киеве с 15 июля выросли цены на проезд в коммунальном транспорте. Стало известно, как можно сэкономить на этих расходах

Об этом сообщили 24 канал, передает RegioNews.

Киевляне могут покупать проездные билеты в месяц по-прежнему. Стоимость будет зависеть от количества поездок:

1 – 9 поездок – 30 гривен за поездку;

10 – 19 – 28,90 гривен;

20 – 29 – 27,80 гривен;

30 – 39 – 26,60 гривен;

40 – 49 – 25,50 гривен;

50 – 25 гривен.

Также можно купить месячный проездной билет. В расчете по такому сценарию стоимость одной поездки будет 23,3-23,6 гривны (одноразовая - с сегодняшнего дня 30 гривен). В месяц проездные теперь будут стоить так:

46 поездок – 1088 гривен;

62 поездки – 1 463 гривны;

92 поездки – 2 156 гривен;

124 поездки – 2888 гривен.

Можно также приобрести безлимитный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер – 3656 гривен вместо 4875 гривен.

Студенты все еще будут платить 50% стоимости месячного проезда. Учащиеся во время учебного года смогут ездить в коммунальном транспорте бесплатно, а во время каникул будут платить 25% цены.

Гости Киева могут приобрести безлимитные проездные:

на 24 часа – 375 гривен;

на 48 часов – 563 гривны;

на 72 часа – 750 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проезд в общественном наземном и подземном общественном транспорте с 15 июля обойдется в 30 гривен. При этом если покупать поездки в приложении "Киев Цифровой", цена будет меньше – от 28,90 грн (от 10 поездок) до 25 грн (при покупке 50 поездок).