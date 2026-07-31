У Києві з 1 серпня подорожчає проїзд у маршрутках: тариф зросте до 25 грн

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Із 1 серпня вартість проїзду в більшості приватних маршруток Києва зросте до 25 гривень. Перевізники пояснюють підвищення тарифів подорожчанням пального, дефіцитом водіїв та зростанням витрат на ремонт транспорту

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, передає RegioNews.

За його словами, перегляд тарифів необхідний, щоб перевізники могли продовжувати роботу і не працювати у збиток.

"Ми піднімаємо вартість проїзду, щоб просто не піти в збитки. Якщо працювати у мінус, перевізники почнуть маршрут за маршрутом припиняти свою роботу", – заявив Мойсеєнко.

Він зазначив, що найбільше на собівартість перевезень вплинуло зростання цін на пальне. Наразі воно, за його словами, коштує для перевізників близько 100 гривень за літр.

Серед інших причин подорожчання назвали нестачу водіїв та високі витрати на обслуговування автобусів. Через це на деяких маршрутах уже скоротилася кількість транспорту.

Водночас у приватних перевізників наголошують, що підвищення тарифів не означає негайного оновлення автопарку. За словами Мойсеєнка, значна частина коштів піде на ремонт і підтримку автобусів у робочому стані.

Він також зазначив, що для покращення якості перевезень Києву варто перейти на європейську модель, за якої місто оплачує перевізникам виконану транспортну роботу, а не лише кількість пасажирів.

Нагадаємо, в Києві з 15 липня зросли ціни на проїзд у комунальному транспорт. При цьому якщо купувати поїздки наперед у додатку "Київ Цифровий", ціна буде меншою – від 28,90 грн (від 10 поїздок) до 25 грн (при купівлі 50 поїздок).