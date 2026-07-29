В Киеве двое мужчин жестоко избили прохожего до смерти – им грозит 10 лет

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, обвиняемым в смертельном избиении 45-летнего жителя столицы. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 29 июля на Набережном шоссе. Водитель мусоровоза недалеко от пешеходного моста заметил на обочине тело мужчины и сообщил о происшествии на спецлинию 102.

Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 45-летний житель Киева.

По данным следствия, накануне между мужчиной и двумя нетрезвыми мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. Фигуранты нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, а после того как он упал, продолжили его избивать. От полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители установили причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 27 и 33 лет. В тот же день их разыскали и задержали при поддержке бойцов КОРД.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса – умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье мужчина до смерти забил 95-летнюю мать. Оказалось, что между сыном и матерью произошла ссора, когда он ее кормил. Мужчина нанес ей многочисленные удары руками по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая умерла.