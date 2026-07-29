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У Києві двоє чоловіків жорстоко побили перехожого до смерті – їм загрожує 10 років
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29 липня 2026, 10:39

У Києві двоє чоловіків жорстоко побили перехожого до смерті – їм загрожує 10 років

29 липня 2026, 10:39
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Фото: Національна поліція
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, яких звинувачують у смертельному побитті 45-річного мешканця столиці. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 29 липня на Набережному шосе. Водій сміттєвоза неподалік пішохідного мосту помітив на узбіччі тіло чоловіка та повідомив про подію на спецлінію 102.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 45-річний мешканець Києва.

За даними слідства, напередодні між чоловіком і двома нетверезими чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Фігуранти завдали потерпілому численних ударів руками та ногами, а після того, як він упав, продовжили його бити. Від отриманих травм чоловік помер.

Правоохоронці встановили причетних до злочину. Ними виявилися двоє місцевих мешканців віком 27 та 33 роки. Того ж дня їх розшукали та затримали за силової підтримки бійців КОРД.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік до смерті забив 95-річну матір. Виявилось, що між сином та матір'ю сталась сварка, коли він її годував. Чоловік завдав їй численних ударів руками по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпіла померла.

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