Фото: полиция

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который в апреле этого года тяжело ранил двух мужчин в Деснянском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время отдыха в парке "Молодежный" у фигуранта возникла драка с двумя прохожими. Потасовку мужчин из окна многоэтажки увидел 47-летний местный житель, который решил остановить конфликт и позвал на помощь 29-летнего соседа. Вдвоем они подошли к фигуранту, оставшемуся наедине. Последний неожиданно достал из поясной сумки нож и набросился на мужчин. Один из пострадавших получил ранение грудной клетки и предплечья, другой – плеча, грудь и резаные раны лобно-теменного участка головы.

Сейчас досудебное расследование завершено. 36-летний злоумышленника будут судить по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина напал с ножом на работников АЗС. Задержанный – 28-летний военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ.