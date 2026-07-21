07:48  21 июля
Гибель трехлетнего мальчика в Харькове: прокуратура рассказала новые детали
01:35  21 июля
Звезда украинских сериалов признался, сколько зарабатывает за один день
00:55  21 июля
Ведущий Игорь Кондратюк признался - зачем намеренно "сливал" участников "Караоке на майдане"
UA | RU
UA | RU
21 июля 2026, 09:45

Около 89 гривен за кубометр: в Киеве могут повысить тариф на воду

21 июля 2026, 09:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве планируется пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае утверждения новых расчетов, общий тариф может вырасти на 58,52 гривны – до 88,90 гривны за кубический метр

Об этом сообщили в "Киевводоканале" в ответ на запрос "РБК-Украина", передает RegioNews.

Согласно расчетам предприятия стоимость водоснабжения может составлять 50,69 гривны за 1 куб. м вместо нынешних 16,16 гривны. Водоотвод предлагают установить на уровне 38,21 гривны за 1 куб. м вместо 14,22 гривны.

В "Киевводоканале" отметили, что пересмотр тарифов необходим для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры.

Среди причин возможного повышения тарифов предприятие называет:

  • рост расходов на электроэнергию, горючее, реагенты для очистки воды,
  • ремонтные работы из-за износа сетей, повреждения вследствие российских атак,
  • увеличение расходов на оплату труда.

По данным "Киевводоканала", затраты на электроэнергию выросли втрое по сравнению с 2022 годом, стоимость горюче-смазочных материалов – более чем вдвое, а отдельных реагентов – почти втрое.

Окончательное решение об изменении тарифов должны принять столичные власти.

Напомним, в Украине с 1 июля меняются тарифы на воду. В Полтаве цена кубометра может вырасти до 84,95 грн. В разных областях стоимость кубометра может разниться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев вода тарифы Киевводоканал цены водоснабжение
Гречка в Украине дорожает: какие цены в супермаркетах
20 июля 2026, 23:55
Цены на жилье в Киеве: в каких районах самый дорогой квадратный метр
20 июля 2026, 23:40
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Трехлетняя девочка упала в 2,5-метровый колодец на Закарпатье: ее спасли медики
21 июля 2026, 09:58
Федоров, Сырский и "картонный Майдан": как Банковая загоняет себя в политический угол
21 июля 2026, 09:55
Вражеский дрон попал в крышу дома в Харькове: возник пожар, среди пострадавших – ребенок
21 июля 2026, 09:37
На Львовщине в результате столкновения с грузовиком перевернулся микроавтобус: два человека в больнице
21 июля 2026, 09:24
В Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн
21 июля 2026, 09:15
На Полтавщине выросло количество случаев болезни Лайма: за неделю 35 больных
21 июля 2026, 08:59
На Прикарпатье из колодца вытащили тело погибшей женщины
21 июля 2026, 08:56
Выпал из ковша экскаватора и погиб: на Тернопольщине будут судить водителя
21 июля 2026, 08:44
Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 46 из 58 российских беспилотников
21 июля 2026, 08:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Павел Казарин
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »