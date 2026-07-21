Около 89 гривен за кубометр: в Киеве могут повысить тариф на воду
В Киеве планируется пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае утверждения новых расчетов, общий тариф может вырасти на 58,52 гривны – до 88,90 гривны за кубический метр
Об этом сообщили в "Киевводоканале" в ответ на запрос "РБК-Украина", передает RegioNews.
Согласно расчетам предприятия стоимость водоснабжения может составлять 50,69 гривны за 1 куб. м вместо нынешних 16,16 гривны. Водоотвод предлагают установить на уровне 38,21 гривны за 1 куб. м вместо 14,22 гривны.
В "Киевводоканале" отметили, что пересмотр тарифов необходим для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры.
Среди причин возможного повышения тарифов предприятие называет:
- рост расходов на электроэнергию, горючее, реагенты для очистки воды,
- ремонтные работы из-за износа сетей, повреждения вследствие российских атак,
- увеличение расходов на оплату труда.
По данным "Киевводоканала", затраты на электроэнергию выросли втрое по сравнению с 2022 годом, стоимость горюче-смазочных материалов – более чем вдвое, а отдельных реагентов – почти втрое.
Окончательное решение об изменении тарифов должны принять столичные власти.
Напомним, в Украине с 1 июля меняются тарифы на воду. В Полтаве цена кубометра может вырасти до 84,95 грн. В разных областях стоимость кубометра может разниться.