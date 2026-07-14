У Києві на території підприємства знайшли бойову частину та уламки ракети
Після чергового обстрілу столиці вибухотехніки обстежили місце падіння уламків. У результаті прямо на території підприємства знайшли бойову частину ракети
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Як розповіли правоохоронці, серед знахідок, зокрема, були металеві фрагменти зі слідами вибухового навантаження, які належать до ракети зенітного ракетного комплексу "С-400". Поруч знайшли бойову частину ракети, яка загрожувала безпеці людей.
"Усі виявлені уламки та бойову частину ракети безпечно вилучено. Надалі їх буде знищено у контрольованих умовах на спеціалізованому полігоні", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що вночі 14 липня російські війська знову атакували столицю. У двох районах міста спалахнули пожежі.
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