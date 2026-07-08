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08 июля 2026, 07:02

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: двое пострадавших, вспыхнули пожары

08 июля 2026, 07:02
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Фото: ГСЧС Киева
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В ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Святошинском и Деснянском районах города

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Святошинском районе загорелись административное здание и складские помещения. По предварительной информации, пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Также по другому адресу вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива, спасатели оперативно ликвидированы. Кроме того, в результате обстрела повреждено административное здание и трамваи.

В Деснянском районе огонь охватил складские помещения.

Сейчас на всех локациях пожар локализован. На местах работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Информация о возможных жертвах и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. По обновленным данным, в столице погибли 19 человек, среди них один ребенок. Еще 61 человек получил ранения, в том числе семеро детей.

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