В Киеве из-под завалов деблокировали еще одно тело: количество погибших выросло до 19
В Киеве до 19 выросло количество погибших в результате российского ракетно-дронового удара, нанесенного в ночь на 6 июля
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело погибшего человека.
Поисково-спасательные работы на месте попадания продолжаются.
Работники ГСЧС продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться под обломками разрушенных конструкций.
Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Было известно, что погибли 14 человек, 56 пострадали – из них семь детей.
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