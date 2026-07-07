В Киеве из-под завалов деблокировали еще одно тело: количество погибших выросло до 19

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве до 19 выросло количество погибших в результате российского ракетно-дронового удара, нанесенного в ночь на 6 июля

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело погибшего человека.

Поисково-спасательные работы на месте попадания продолжаются.

Работники ГСЧС продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться под обломками разрушенных конструкций.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Было известно, что погибли 14 человек, 56 пострадали – из них семь детей.