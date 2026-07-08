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08 липня 2026, 07:02

Росія завдала ракетного удару по Києву: двоє постраждалих, спалахнули пожежі

08 липня 2026, 07:02
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Фото: ДСНС Києва
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У ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Деснянському районах міста

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Святошинському районі загорілися адміністративна будівля та складські приміщення. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

Також за іншою адресою спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу, яку рятувальники оперативно ліквідували. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї.

У Деснянському районі вогонь охопив складські приміщення.

Наразі на всіх локаціях пожежі локалізовано. На місцях працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Інформація щодо можливих жертв і кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. За оновленими даними, в столиці загинули 19 людей, серед них – одна дитина. Ще 61 людина дістала поранення, зокрема семеро дітей.

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Київ пожежа ДСНС атака постраждалі російська армія Деснянський район Святошинський район
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