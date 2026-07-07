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07 июля 2026, 16:41

"Уход" за родственниками как бизнес: в Киеве разоблачили схему по изготовлению фиктивных отсрочок

07 июля 2026, 16:41
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве подозрение получила женщина, которая по заказу изготовляла фальшивые медицинские документы, благодаря которым мужчины получали отсрочку от службы

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 23-летний житель Киева уведомлен о подозрении в совершении действий, направленных на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что подозреваемая, находясь в сговоре с другими лицами, производила для военнообязанных поддельные документы о состоянии здоровья их родных.

В фальшивых справках отмечалось, что члены семьи военнообязанных из-за тяжелых болезней не способны самостоятельно передвигаться и нуждаются в непрофессиональном уходе.

На основе таких документов мужчины оформляли себе отсрочку от прохождения службы как лица, которые ухаживают за родственниками.

Задокументировано, что поддельными документами воспользовались по меньшей мере семь клиентов. Услуги по предоставлению фейковых документов рекламировались через ТГ-каналы, а готовые документы заказчикам отправляли по почте.

Во время обысков у подозреваемой изъяли бланки медицинских справок с печатями, медицинские книги, десятки печатей штампы, а также заполненные медицинские документы.

Напомним, что ранее правоохранители прекратили деятельность подпольных "офисов" в Киеве и Киевской области, где массово изготовляли поддельные медицинские документы , в частности, выводы о непригодности к военной службе.

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