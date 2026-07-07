"Догляд" за родичами як бізнес: у Києві викрили схему з виготовлення фіктивних відстрочок

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві підозру отримала жінка, яка на замовлення виготовляла фальшиві медичні документи, завдяки яким чоловіки отримували відстрочку від служби

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 23-річній мешканці Києва повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Встановлено, що підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, виготовляла для військовозобов'язаних підроблені документи про стан здоров’я їхніх рідних.

У фальшивих довідках зазначалося, що члени родини військовозобов'язаних через тяжкі хвороби не здатні самостійно пересуватися та потребують непрофесійного догляду.

На основі таких документів чоловіки оформлювали собі відстрочку від проходження служби як особи, які доглядають за родичами.

Задокументовано, що підробленими документами скористалися щонайменше семеро клієнтів. Послуги з надання фейкових документів рекламували через ТГ-канали, а готові документи замовникам відправляли поштою.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили бланки медичних довідок з печатками, медичні книжки, десятки печаток штампи, а також вже заповнені медичні документи.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці припинили діяльність підпільних "офісів" у Києві та Київській області, де масово виготовляли підроблені медичні документи, зокрема висновки про непридатність до військової служби.