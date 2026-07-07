"Офисы" по изготовлению фальшивых справок: в Киевской области разоблачили масштабную сеть по уклонению от мобилизации

Фото: Нацполиция

Правоохранители прекратили деятельность подпольных "офисов" в Киеве и Киевской области, где массово изготовляли поддельные медицинские документы, в частности, выводы о непригодности к военной службе

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции во взаимодействии со следователями полиции Киева провели масштабную спецоперацию и разоблачили подпольную "полиграфию" медицинской документации, действовавшую на территории столицы и Киевской области. Заказывали у дельцов как обычные медицинские справки, так и целые врачебные заключения и результаты обследования.

Действовали заговорщики по четкой "инструкции по конспирации", которую имел каждый работник. Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники периодически меняли место дислокации своего производства и абонентские номера телефонов. Запрещено было и общаться со знакомыми по теме работы, отлучаться на долгое время с рабочего места или знакомиться с работниками соседних офисных помещений.

Наштампованные документы отправляли заказчикам в разные уголки страны через логистические компании под вымышленным анкетным данным. Денежные средства за "товар" получали на банковские счета фиктивных предприятий или подставных лиц. После этого обрабатывали и распределяли между участниками схемы.

По оперативной информации ежемесячно работник "офиса" получал более 200 тысяч гривен, что составляет всего 10% всей изготовленной "продукции". За день работы только в одной типографии выпускали около полутысячи поддельных разных меддокументов.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему установления инвалидности за 25000-30000$. Среди подозреваемых – председатель ВЛК, бывший глава одного из военноматов и бывший врач ВЛК МОУ.