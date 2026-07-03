08:56  03 липня
Стрибнув у воду та вдарився об пірс: на Рівненщині загинув 18-річний юнак
07:57  03 липня
У Києві на Оболоні вилучили уламки російської ракети Х-69 та 12 касетних суббоєприпасів
23:35  02 липня
Співак MELOVIN чесно зізнався, чи шкодує про публічний камінг-аут
UA | RU
UA | RU
03 липня 2026, 10:06

Масована атака на Київ: у лікарнях залишаються 56 поранених, доля кількох людей залишається невідомою

03 липня 2026, 10:06
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Києві другу добу поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Підтверджена загибель 30 людей, ще 92 мешканці міста постраждали. Наразі судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл, виявлених під завалами.

Станом на ранок у стаціонарах лікарень залишаються 56 поранених, серед яких шестеро медиків. Госпіталізовані четверо дітей. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, пʼятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі – вся родина перебуває в лікарні з позитивною динамікою.

Трагічною залишається ситуація навколо інших постраждалих. Батьки 10-річного хлопчика, який перебуває в лікарні під наглядом дідуся, наразі вважаються зниклими безвісти, дитина могла залишитися сиротою. Також досі нічого не відомо про долю 15-річної дівчинки, яку продовжують шукати.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Кількість загиблих зросла до 30.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли лікарні постраждалі
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Роботи з ліквідації наслідків атаки у Києві тривають: кількість поранених зросла до 99 людей
03 липня 2026, 11:32
Атака на Криворізький район: кількість поранених зросла до 5, троє перебувають у важкому стані
03 липня 2026, 11:13
Розстріл у Бучі: двох окупантів судитимуть за вбивство 69-річної жінки
03 липня 2026, 11:11
Найскладніша ситуація на Донеччині: без світла залишаються споживачі у пʼяти областях
03 липня 2026, 10:54
Скандал навколо "відьми" Тихої: БЕБ перевіряє її доходи
03 липня 2026, 10:43
Намагалися "відмазати" сина екскерівника: на Хмельниччині судитимуть правоохоронців за приховування ДТП
03 липня 2026, 10:36
Після відпочинку на озері на Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні
03 липня 2026, 10:22
Київ та Берлін обговорюють повернення українців мобілізаційного віку – посол
03 липня 2026, 09:48
Росіяни здійснили чотири атаки на АЗС на Сумщини: є поранені
03 липня 2026, 09:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »