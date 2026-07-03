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У Києві другу добу поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Підтверджена загибель 30 людей, ще 92 мешканці міста постраждали. Наразі судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл, виявлених під завалами.

Станом на ранок у стаціонарах лікарень залишаються 56 поранених, серед яких шестеро медиків. Госпіталізовані четверо дітей. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, пʼятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі – вся родина перебуває в лікарні з позитивною динамікою.

Трагічною залишається ситуація навколо інших постраждалих. Батьки 10-річного хлопчика, який перебуває в лікарні під наглядом дідуся, наразі вважаються зниклими безвісти, дитина могла залишитися сиротою. Також досі нічого не відомо про долю 15-річної дівчинки, яку продовжують шукати.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Кількість загиблих зросла до 30.